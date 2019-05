Wie zorgt er straks voor de herten in Lochem?

Taakstraf­fen voor mishande­ling van drugsdea­ler in Deventer

7 mei Drie verdachten van het molesteren van een vermeende drugsdealer in Deventer zijn dinsdag tot taak- en voorwaardelijke celstraffen veroordeeld. Het slachtoffer werd op straat in Deventer uit zijn BMW getrokken en in elkaar geslagen. Dat bleek dinsdag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle.