Wielrenner geschept op beruchte kruising in Gorssel, slachtoffer met traumahelikopter mee

Iedereen is welkom bij IJsbaan Lochem, tijdsblok­ken moeten de ergste drukte in de hand houden

10 februari Als alles meezit mag iedereen, ook niet-leden, vanaf donderdag komen schaatsen op het natuurijs van IJsbaan Lochem. Door met tijdsblokken te werken moet het mogelijk zijn om de coronaregels in acht te houden. Voorzitter Johan Pegge legt uit wat mensen kunnen verwachten. ,,Houd ook onze website in te gaten, we geven daar een update als het te druk wordt.’’