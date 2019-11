Wijnfestival Lochem drinkt mogelijk voor nieuwe goede doelen

De kans is groot dat het tweejaarlijks wijnfestival Lochem met Smaak de opbrengst deels anders gaat besteden. Tot nu toe ging de volle mep naar het restauratiefonds van de Grote Kerk in Lochem.

Maar nu deze kerk sinds dit voorjaar in handen is gegaan van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is een andere besteding wenselijk, vindt Harry Mengerink, één van de drijvende krachten achter het festival.

Andere kerken

,,Want nu gaat de opbrengst naar de stichting SOGK en die besteedt het misschien weer aan geheel andere kerken dan de Lochemse kerk. En dat is natuurlijk niet waar het ons om te doen was’’, aldus Mengerink. Het onderwerp zal in ieder geval de komende tijd aan de orde komen tijdens de evaluerende vergadering.

14.000 euro

Mengerink zegt het niet onterecht te vinden dat een deel van de opbrengst naar de SOGK gaat, maar niet het volledige bedrag. Het recente wijnfestival in de Lochemse Gudulakerk, dat werd gehouden in het laatste weekend van oktober, leverde een bedrag van 14.000 euro op, zo zegt Mengerink. ,,We hadden gehoopt op 15.000 euro, maar dat hebben we net niet kunnen halen.’’

Jonger publiek

Het is volgens de Lochemer wel gelukt om tijdens deze zesde editie van het wijnfestival – waar de belangstellenden honderden wijnen konden proeven - een ‘jonger’ publiek aan te boren. Ironisch genoeg probeerde de organisatie de jongeren (35-plussers) te verleiden door onder andere ook speciaalbieren aan te bieden. ,,Dat was echt een groot succes’’, zegt Mengerink. ,,We zijn natuurlijk erg blij met die verjonging. Het waren nu echt niet alleen maar zeventigplussers zoals ik die langs zijn gekomen. Je kreeg af en toe ook het gevoel dat er een soort van reünie aan de gang was. Dat mensen die elkaar al heel lang niet hadden gezien, speciaal voor het wijnfestival hadden afgesproken. Erg mooi.’’

Weer meedoen