Wila en Nijha naar bedrijfskavel De Spoel in Lochem

Producent Wila maakt gereedschappen voor buigmachines (zogeheten kantpersen) en bouwt zo snel mogelijk een nieuwe fabriek op De Spoel om te kunnen voldoen aan de toenemende internationale vraag. Het bedrijf zit flink in de lift, want ook verkooplocaties in China en de VS worden binnenkort omgebouwd tot productielocaties. De nieuwe fabriek in Lochem wordt een tweede vestiging in het Achterhoekse stadje, naast de hoofdvestiging aan de Goorseweg.

Nijha, dat sportmaterialen en speeltoestellen ontwerpt en produceert, verhuist in z’n geheel naar de nieuwe locatie. Op de plek van het huidige onderkomen aan de Hanzeweg is nieuwbouwproject Kop van Oost voorzien. Het bedrijf verkocht daarom enkele jaren geleden al het pand aan de gemeente. Het Lochemse bedrijf keek ook buiten de gemeentegrenzen naar de mogelijkheden, maar kwam toch weer uit bij de stad waar het sinds 1962 is gevestigd.