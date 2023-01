Windturbines bij Lochem met 280 meter hoger, denktank opgericht voor omwonenden

Korfbal overzicht KVZ kent een perfecte avond tegen DOS-WK, Devinco moet nederlaag slikken

KVZ is hard op weg naar handhaving in de eerste klasse. De ploeg van trainer Erik Wolsink rekende zaterdag af met DOS-WK (22-12) en neemt halverwege het zaalseizoen de derde plaats in. Devinco is voorlopig nog niet uit de zorgen. De Deventer korfballers verloren met 21-19 van HKC en zagen concurrent Revival winnen van koploper Oranje Zwart.

29 januari