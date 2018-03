Winnaar verkiezingen Lochem: 'Helemaal super'

GroenLinks won eveneens een zetel. Bij een tussenstand had de partij er op enig moment zelfs vijf, maar uiteindelijk claimde GroenLinks vier zetels. ,,Ik ben er heel blij mee'', zei lijsttrekker Henk van Zeijts over de zetel winst die zijn partij boekte. Ook merkte hij op dat er in ieder geval een nieuwe coalitie moet komen. Gemeentebelangen, D66 en CDA zijn hun meerderheid kwijt. ,,Dat vinden wij positief.''

Grote verliezer

D66 is de grote verliezer. Die partij raakt twee van de vier zetels kwijt in vergelijking met de vorige verkiezingen. ,,Teleurstellend'', zei lijsttrekker Hamp Harmsen. ,,Heel spijtig dat we op de een of andere manier niet het vertrouwen van de kiezer hebben kunnen behouden. We nemen ons verlies. We gaan met rechte rug en opgeheven hoofd werken aan het terugkrijgen van het vertrouwen.'' CDA raakte ook een zetel kwijt en zakt van vier naar drie.