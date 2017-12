Wmo-raad Lochem opgestapt uit boosheid over college

Omdat het werk van de raad de laatste jaren is toegenomen had ze al geruime tijd geleden gevraagd om secretariële ondersteuning. Daar is ondanks herhaaldelijke verzoeken niets mee gedaan, zegt Hoek. Het is – in verband met de verruiming van de werkzaamheden- ook nodig dat er een verordening wordt opgesteld waarin de werkzaamheden van de raad geregeld worden.

In zo’n verordening moet bijvoorbeeld staan hoe snel het college van B en W moet reageren nadat er een advies is uitgebracht en wat er gaat gebeuren met een advies. ,,Het is gewoon niet mogelijk om zonder dit soort zaken goed te functioneren. Onze perceptie is dat het college het werk van de Wmo-raad kennelijk niet zo belangrijk vindt.’’

Nieuwe adviesraad

Hoek meent wel dat de gemeente met ´gezwinde spoed´ op zoek moet naar een nieuwe adviesraad op gebied van de Wmo. Het is volgens Hoek vooral zonde dat er zoveel ervaring en deskundigheid verloren gaat nu de voltallige raad aftreedt. ,,Een paar Wmo-leden waren al van plan te stoppen maar door de verwikkelingen stoppen we er nu alle acht mee’’, zegt de voorzitter.

In een reactie zegt de gemeente Lochem een nieuwe brede adviesraad sociaal domein te gaan oprichten. ,,We gaan onderzoeken hoe we meer inwoners dan alleen de Wmo-raad kunnen betrekken bij belangrijke besluiten binnen het sociaal domein’’, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Aan de leden van de Wmo-raad is gevraagd samen met andere betrokken inwoners, zitting te nemen in de nieuw op te richten adviesraad sociaal domein Lochem. De gemeente heeft daarbij aangegeven, naast de financiële ondersteuning, ook serieus te willen kijken naar secretariële ondersteuning en naar de mogelijkheden om de taken van de nieuwe adviesraad formeel vast te leggen’’, aldus de woordvoerder. De gemeente vindt het ´jammer dat de samenwerking op deze wijze stopt´.