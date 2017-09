Woningcorporatie Viverion scherpt procedures aan na discriminatie

Woningtoewijzing

Bij de afwijzing heeft Viverion er volgens het College onvoldoende rekening mee gehouden dat de man beperkingen in de communicatie ondervindt als gevolg van zijn stoornis. Ook is niet voldoende duidelijk gemaakt waarom het plan te summier was en is niet aangegeven wat er nodig is om wél voor een woning in aanmerking te komen.

Discriminatie

Viverion bestreed dat er sprake is geweest van discriminatie. Of dat standpunt na de uitspraak is veranderd kan woordvoerder Babs van Hunnik niet aangeven. ,,Het behandelplan was voor ons niet geruststellend, maar we begrijpen hoe de uitspraak tot stand is gekomen en volgen dat ook op. We gaan de procedures aanscherpen om te voorkomen dat zoiets nog een keer voorkomt.” Of de gesprekken met de Deventenaar en zijn zorgverlener die nog volgen er toe leiden dat de autistische man alsnog een woning krijgt toegewezen kan Van Hunnik niet aangeven.