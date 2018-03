Woningen in Lochem doorzocht na tip over drugs

De huiszoeking is zaterdag gebeurd. De politie kreeg in december informatie dat er vanaf een adres in Lochem gehandeld zou worden in drugs. Het onderzoek leidde zaterdag tot doorzoeken van twee woningen. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen, aldus de politie. Onderzocht wordt of het om drugs gaat. Ook is er een gestolen fiets en een busje peperspray aangetroffen. Een persoon is aangehouden. De politie zegt niet waar de woningen staan.