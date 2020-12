Woonboerderij in Laren vol rook na brand

Kosten voor huishoude­lij­ke hulp in Lochem stijgen, maar inwoners gaan niet meer betalen

9 november Vanwege loonsverhogingen in de zorg stijgen de kosten voor huishoudelijke hulp in Lochem sterk, maar de gemeente hoopt te voorkomen dat de Lochemers daardoor meer moeten gaan betalen. De zorg die nu wordt verleend, is immers minder omvangrijk en daarmee goedkoper. ,,Zekerheid is er uiteraard nooit, met name niet in de huidige coronatijd.’’