Zakkenrolster die toesloeg in Lochem aangehouden

Dat meldt de politie vrijdag. De vrouw werd herkend nadat de politie de hulp van het publiek in riep. Op camerabeelden was te zien hoe ze in een supermarkt in Lochem de portemonnee van een slachtoffer pakte. De politie denkt nu dat de vrouw aan acht zaken in de provincie Gelderland kan worden gelinkt. Zij zit vast. Er wordt proces verbaal tegen haar opgemaakt.