Zes locaties voor samenvoegen sportclubs, school en Trefpunt Gorssel

Sport en cultureel centrum Trefpunt, de Vullerschool, de voetbalclub, zwembad en tennisclub vatten het plan op om voorzieningen samen te voegen op één plek in het dorp. Met alle huidige accommodaties is nu wel iets aan de hand. Zo zijn de gebouwen waar de Vullerschool en Trefpunt zitten te groot en over een paar jaar aan vervanging toe. En het buitenzwembad heeft een capaciteit die maar een enkele keer per jaar wordt gebruikt.

11,6 tot 13,6 miljoen

Het kan allemaal beter, slimmer en efficiënter. Met dat in het achterhoofd is MFA Gorssel bedacht. Onderzoeksbureau Twijnstra Gudde heeft de kansen in beeld gebracht. Het rapport, dat mede in opdracht van de gemeente Lochem is gemaakt, is nu openbaar. Daaruit blijkt dat zes locaties in meer of mindere mate geschikt zijn. De investering om het complex van de grond te krijgen wordt becijferd op 11,6 tot 13,6 miljoen euro. In die duurste variant zijn allerlei duurzaamheidsmaatregelen opgenomen.