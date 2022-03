Zilveren Knoop voor Albert Geesink van synagoge Lochem: ‘Een fijne voorzitter’

Ook was Geesink onder meer actief voor PvdA in Lochem, waar hij bijna 20 jaar wethouder was. Later werd de voormalige onderwijzer directeur van de Technische school in Lochem en vervulde hij verschillende functies in landelijke onderwijsorganisaties. Daarnaast was Geesink in de jaren 80 en 90 bestuurslid van de Bondsspaarbank en Stichting Spaarbank Achterhoek Twente en zette hij zich in voor de Lions Lochem.