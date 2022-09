Zilveren Knoop voor Theo Linthorst: ‘Een agent waar je op kunt bouwen’

Lange staat van dienst

Linthorst ging in 1978 naar de politieschool en werd op 1 april 1979 wachtmeester der Rijkspolitie in de functie van lid landgroep in het district Apeldoorn. In 1997 werd Linthorst medewerker basispolitiezorg A in het district IJsselstreek team Gorssel/Lochem en in 2003 is hij bevorderd naar senior gebiedsgebonden politiezorg in de functie van wijkagent in de wijk Gorssel/Eefde/Epse. Hij was de eerste officiële wijkagent in de gemeente. In 2011 werd hij wijkagent instellingen voor de IJsselstreekgemeenten Brummen, Zutphen en Lochem.