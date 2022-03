Zilveren Knoop voor ‘toegewijd en bevlogen’ muziekdocent Henk Vruggink uit Almen

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem verraste Vruggink terwijl de vereniging in het dorpshuis bezig was met de voorbereiding voor een concert dat op 6 juni plaatsvindt.

Bevlogen lid

Het lange dienstverband bij een vereniging is op zich niet bijzonder genoeg om een Zilveren Knoop te mogen ontvangen. Daar is meer voor nodig. ‘Henk Vruggink heeft met bijzonder veel inzet en toewijding van zijn hobby zijn werk gemaakt. Zo droeg hij bij aan verbinding in Almen én binnen Muziekvereniging Juliana. Een kleine kern met zo’n bloeiende muziekvereniging is een unicum. Zoiets kan alleen ontstaan met een bevlogen lid en muziekdocent als Henk Vruggink in de gelederen.’