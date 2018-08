‘Zo help je de kunst mooi naar de kloten’

Restaurant in pand van slijterij Lochem

31 juli In het pand van de huidige wijnhandel/slijter ’t Zwijnshoofd in Lochem komt zo goed als zeker een restaurant. Lochemer Rob Marks is in een vergevorderd stadium om zelf een eetzaak te beginnen, zo zegt hij desgevraagd. Deze week meent hij de finale beslissingen te moeten nemen, maar hij gaat ervan uit dat er geen kinken meer in de kabel komen.