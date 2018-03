Zo ziet de nieuwe entree van het Lochemse centrum er uit

video Pas op het Zutphense witte doek komt 'Wally' voor Alie tot leven

5:00 De film Bankier van het verzet oogst alom lof. De rolprent handelt over Walraven ('Wally') van Hall, de bankier die samen met zijn broer Gijs in de Tweede Wereldoorlog circa honderd miljoen gulden doorsluisde naar het verzet en andere 'goede doelen'. Van Hall was kort voor de oorlog in Zutphen directeur van het bankfiliaal van Oyens en Van Eeghen op de hoek van de IJsselkade en de Marspoortstraat. Daar werkten ook conciërge Willem Beumer en zijn vrouw Sophie.