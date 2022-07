Zomerse sferen op en rond huis Verwolde in Laren

Skatebaan in Eefde komt steeds dichterbij: ‘Volgend jaar moet die er liggen’

Er lijkt schot te komen in een skatebaan in Eefde. Begin volgende week wordt er door Dorpsraad Eefde, een speciale werkgroep en de gemeente Lochem gepraat over mogelijke locaties voor de baan en de financiering van het project. De verwachting is dat de Eefdese jeugd ‘ergens volgend jaar’ over de skatebaan kan suizen.

