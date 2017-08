Zonnepanelen op meer huurwoningen in Lochem

Lagere lasten

In de eerste deel van het project zijn 85 woningen voorzien van zonnepanelen. Dat zijn er vijftien meer dan bij aanvang van het project was gedacht. Streven is nu om in ieder geval op nog 40 à 50 huurwoningen zonnepanelen te leggen. Per woningen worden zes tot acht zonnepanelen geplaatst.