Zonneparken in de wacht in Lochem

Al enige tijd wordt in Lochem gesproken over proeven met zonneparken. Er waren aanvankelijk meerdere partijen in beeld om een zonnepark aan te leggen. Een daarvan is voorzien aan de Goorseweg in Lochem. Onlangs heeft de gemeente Lochem toestemming gegeven om op het terrein van boer Hans Berenpas een pilot te doen met een park van zestien hectare. Daarnaast meldden zich in december twee gegadigden die elders in de gemeente Lochem twee zonneparken wilden plaatsen van negen hectare per stuk, blijkt uit stukken van de gemeente. Daar is nu echter geen ruimte voor.