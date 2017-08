Zorgen over schoolroute MSG De Garve

De Lochemse PvdA-fractie maakt zich zorgen over de schoolroute naar MSG (meerscholen gebouw) De Garve, het nieuwe onderkomen van de Prins Hendrikschool en de Meester G. Propschool. Dat heeft de oppositiepartij laten weten in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders in Lochem.