‘Zullen de nieuwe woningen van de Detmerskazerne in Eefde wel voor Eefdenaren zijn?’

Dankzij vrijwilli­gers is grote renovatie van het Leussink­bad mogelijk: ‘Als wat moet gebeuren staan wij klaar, zo werkt het in Laren’

16 november Bijna een half miljoen euro wordt in de renovatie gestoken van het Larense openluchtzwembad het Leussinkbad. Vanuit allerlei fondsen en gemeentebijdragen is het geld bijeen geschraapt. Met de belangrijke inzet van de vrijwilligers wordt nog eens 32.000 euro bespaard. ,,Zo werkt het in Laren, als er wat moet gebeuren staan de mensen klaar.’’