Zwaar verkeer geweerd van weg over sluis Eefde

Wmo-raad Lochem opgestapt uit boosheid over college

11 december Alle leden van de Wmo-raad in Lochem leggen aan het eind van de maand uit onvrede hun werkzaamheden neer. De Wmo-raad – bestaande uit acht leden- is boos op het college van B en W van Lochem omdat die keer op keer niet thuis geeft, aldus voorzitter Maarten Hoek van de Wmo-raad. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over kwesties die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning.