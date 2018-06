Zwembad in Vorden is weer open

Flokstra­school in Zutphen krijgt thuiszit­ter wel weer in de schoolban­ken

9 juni Zo’n 4500 kinderen in Nederland lopen vast in het huidige onderwijssysteem. Ze gaan niet meer naar school. Dit probleem wordt deze week aangekaart in de landelijke actieweek Thuiszitters. De Anne Flokstraschool in Zutphen heeft een methode waardoor om thuiszitters weer op school te krijgen.