Zwemmen kan weer bij Europarcs Lochem

Tientallen telefoon­tjes naar gemeenten met klachten en vragen over PlusOV

29 augustus Van klachten over kinderen die helemaal niet of te laat werden opgehaald, tot belletjes over het niet vooraf kennis kunnen maken met de chauffeur. De negen gemeenten die samen het leerlingenvervoer hebben ondergebracht bij (de zelf opgerichte) vervoerscentrale PlusOV, hebben de afgelopen dagen enkele tientallen telefoontjes gehad.