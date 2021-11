Zwemmers in De Beemd in Lochem hoeven niet langer bang te zijn voor rode, prikkende ogen

Brandstich­ting in zorginstel­ling Eefde was schreeuw om hulp: ‘Ik kan de pijn niet meer aan’

Een 27-jarige vrouw bekent brand te hebben gesticht in zorginstelling ’t Mastler in Eefde. Het was een schreeuw om hulp, maar ze belandde van de regen in de drup. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Zutphen.

21 oktober