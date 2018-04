Zwiep in de wachtkamer

Dat meldt de gemeente Lochem. De afgelopen tijd heeft de gemeente wegen in het buitengebied onderzocht en gerangschikt om te bepalen wat er qua beheer en onderhoud moet gebeuren. In dat kader is er vanuit Zwiep aandacht gevraagd voor de Zwiepseweg en Wengersteeg. In Zwiep geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en buiten de bebouwde kom mag verkeer 60 rijden, maar de weg is daar niet op ingericht. Weggebruikers kunnen zonder moeite harder rijden. Dat terwijl de weg ook veel wordt gebruikt door fietsers, zoals schoolgaande kinderen.