14 keer raak in Meppel tijdens jaarlijkse Lintjesregen

LINTJESREGENTijdens ‘de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning’ - de Lintjesregen - heeft burgemeester Richard Korteland Meppeler inwoners in het zonnetje gezet in de Triaskerk. Een dag na de 75ste geboortedag van Johan Cruijff waren er dat 14: van zwemfanaat tot radioman en van buurtschapnaamgever tot verzetsvrouw.

Volledig scherm Zo zag het er vanochtend uit in Meppel, de gedecoreerden namen met een begeleider plaats op twee stoelen voor de burgemeester. Die groep mensen zat vanuit de burgemeester gezien rechts bij elkaar. © Wilbert Bijzitter

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Theo Hulshof (78, Broekhuizen) maakt zich sinds de millenniumwisseling hard voor de biodiversiteit. Hij is actief bij de imkervereniging en is medeoprichter van stichting Theole, die zich inzet om leraren in Nepal op te leiden. Hij droeg ook bij aan bouw van enkele scholen in dat land. Het is mede dankzij hem dat zijn buurtschap officieel de naam Broekhuizen gekregen heeft.

Volledig scherm Theo Hulshof op archiefbeeld uit 2009. © Sacha Wunderink

Mevrouw Boer-Piersma (68, Nijeveen) was tot 2014 ruim 25 jaar vrijwilliger bij de gereformeerde kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen. Ze hielp bij de kindernevendienst en was diaken. Ook staat ze erom bekend dat nodendiensten vervult bij Stichting Welzijn Ouderen in Nijeveen: ze is dan 24 uur per dag bereikbaar. Verder is ze onder meer mantelzorger van twee personen en vrijwilliger bij molen De Sterrenberg in Nijeveen.

Albert van Gijssel (70, Nijeveen) was in de vorige eeuw tien jaar vrijwilliger bij de jeugdraad van de gereformeerde kerk in Meppel. Hij hielp bij de organisatie van rommelmarkten tijdens - toen nog - Koninginnedag. Ook was hij 25 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis, nam onder meer deel aan hulpverleningsoefeningen bij rampen. Hij was ook afdelingscoördinator voor verbindingondersteuning, bijvoorbeeld bij de treinkapingen in Wijster en De Punt. Hij is onder meer ook bekend als coördinator van het distributiecentrum van de Voedselbank Zuidwest-Drenthe.

Melanie Voogt-De Vroome (51, Meppel) was pas 15 toen ze begon als vrijwilliger bij mzpc De Reest voor waterpolo en zwemmen. Ze was jeugdtrainster en bij alle wedstrijden aanwezig. Het wordt gezegd dat dankzij haar de vereniging een ‘bovenregionale uitstraling met allure’ gekregen heeft. Ze was verder onder meer secretaris van het bestuur en sinds 2011 voorzitter van de activiteitencommissie.

Lourens Schipper (69, Nijeveen) is sinds 1978 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeenschap Kolderveen-Dinxterveen. Het druk- en stencilwerk voor het kerkblad neemt hij voor zijn rekening, net als - al jaren - liturgieën van bijzondere diensten zoals die van doop- en trouwgelegenheden en Pasen en Kerstmis. Hij is onder meer ook bekend als voorzitter van de Historische Vereniging Nijeveen.

Gerda Linde-Groenewoud (69, Meppel) is een kleine veertig jaar vrijwilliger geweest bij de Nierstichting: als wijkcoördinator hielp ze bij de jaarlijkse collecteweek. Sinds 1974 is ze lid van de christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage: momenteel als voorzitter en redacteur, jarenlang als reiscoördinator. Verder is ze onder meer vrijwilliger bij schildervereniging Kameleon en adviseert ze bij de inrichting van de verbouw van de Oude Kerk in Meppel.

Jan Booij (67, Meppel) was in de jaren tachtig hulpkoster in Vlissingen. Sinds jaren 90 is hij vrijwilliger van de lokale omroep RTV Meppel: radiomaker, radiotechnicus, programmamanager, hoofd radio en voorzitter van de programmaraad - hij deed het allemaal. Van 2018 tot 2020 was hij namens VluchtelingenWerk bijzonder actief bij de begeleiding van nieuwe statushouders. Ook is hij sinds 2019 actief bij de grootste seniorenorganisatie van Nederland, de KBO-PCOB.

Els Hoekstra-Jannink (80) was van 1992 tot 2016 actief voor de vrouwenraad, die in 1995 Stichting Kleurrijk Meppel werd. In die hoedanigheid heeft zij veel betekend voor de multiculturele samenleving in Meppel. Tot 2019 was ze ook vrijwilliger bij Stichting Welzijn MensenWerk. Vanaf de oprichting was ze betrokken bij het vrouwencentrum en organiseerde voor Meppeler vrouwen naai-, fiets- en thuislessen bij migrantenvrouwen.

Barry Hartsuiker (73) is vanaf 1992 actief voor atletiekvereniging De Sprinter, waar hij jarenlang voorzitter en bestuurslid wedstrijden was. In de kantine of bij de trainingen, hij deed van alles en viel in waar nodig. Hij is sinds 1998 ook vrijwilliger voor de stichting Drentse Fietsvierdaagse. Hij is ook betrokken bij diverse plaatselijke hardloopwedstrijden en wandelt met bewoners van zorggroep Noorderboog.

Madzy Madarbaks (71, Meppel) is sinds 1998 vrijwilliger bij Welzijn MensenWerk. Ze was betrokken bij de oprichting van het vrouwencentrum en bij de groep Geweldige Vrouwen. Ze werkte samen met het wijkplatform aan diverse, multiculturele wijkactiviteiten in de wijk Haveltermade. Als lid van wijkplatform Koedijkslanden zette zij zich in voor minderbeelden. Verder was ze onder meer lid van het anti-discriminatiebureau in Meppel en de Surinaamse kraam om de wereldmarkt is mede dankzij haar tot stand gekomen.

Jan van Gijssel (62, Nijeveen) is sinds 1975 vrijwilliger van de gereformeerde kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen; hij leidde er bijvoorbeeld wekelijkse jeugdactiviteiten en is sinds 1996 boekhouder. Verder was hij onder meer van 1981 tot 1990 vrijwilliger bij de Oranjevereniging Nijeveen, van 1985 tot 2014 bij Univé. Vanaf de oprichting van de Historische Vereniging Nijeveen is hij actief bij de bewoningwerkgroep.

Klaas Drenth (78, Meppel) was bij voetbalvereniging MSC meer dan twintig jaar verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat, en onder meer ook jeugdtrainer en jeugdleider. In de jaren 80 was hij betrokken bij de oprichting van volleybalvereniging Oosterboer, waar hij ook trainer en scheidsrechter was. Tot 2011 vervulde hij ook verschillende werkzaamheden Stichting Euro Jeugdvoetbal Meppel en hij verzorgde de warme maaltijden voor de deelnemers van de Drentse Fietsvierdaagse.

Harm Jan Lanjouw (75, Meppel) is bekend als oud-VVD-wethouder in Meppel. Sinds 1984 is hij actief voor de plaatselijke afdeling van de liberalen, onder meer als raadslid en als bestuurslid. Over de grens is hij actief voor de stichting die de stedenband tussen Meppel en Most (Tsjechië) stimuleert, en ook contactpersoon bij de koepelorganisatie van stedenbanden met Tsjechië en Slowakije.

Griet van Dijk-Kooiker (90, Nijeveen) zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet: ze hielp bij de onderduik van Engelse piloten en anders verzetsstrijders en hield onder meer het bevolkingsregister van het dorp Wanneperveen verborgen. Haar ervaringen worden nog gebruikt tijdens schoollessen en bijeenkomsten. Verder was ze onder meer actief voor de christelijke zangvereniging TOG Koldereen-Nijeveen, hielp ze bij jaarlijkse braderie in Nijeveen en was ze handwerkjuf op bassischool De Wel. Sinds 1982 is ze ook vrijwilliger bij Noorderboog.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

