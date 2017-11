17-jarige opgepakt na vondst 40 kilo illegaal vuurwerk in Meppel

Café De Tapperij Meppel gesloten na drugsinval

29 oktober Café De Tapperij aan het Kerkplein in Meppel is zaterdagnacht op last van de burgemeester gesloten. Bij een politie-inval is drugs aangetroffen in de horecagelegenheid. Met een speurhond zijn alle bezoekers gecontroleerd op de aanwezigheid van verdovende middelen. Het bleek dat meerdere personen middelen bij zich hadden.