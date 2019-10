25-jarige zoon laat sporen achter op sociale media: gezin komt uit regio

De 25-jarige jongen die naar eigen zeggen met zijn broertjes en zusjes jarenlang was opgesloten in de boerderij in het buitengebied van Ruinerwold plaatste afgelopen dagen een aantal foto’s terwijl hij rondstruinde in en rond het dorp. Zo maakte hij in het donker een foto van het plaatsnaambord van Ruinerwold, het Gereformeerde kerkje in het dorp en ook een foto in de kroeg waar hij werd gesignaleerd.