A28 bezaaid met aardappels door gekantelde vrachtwagen bij knooppunt Lankhorst

Opmerke­lijk ongeluk in Meppel: auto belandt op de kop op zebrapad

Op de Bekinkbaan in Meppel is een auto over de kop geslagen. De gealarmeerde brandweer hoefde de bestuurder niet te bevrijden; hij was zelf al uit het voertuig geklommen. Wel is de man naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

14 februari