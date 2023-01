A32 afgesloten bij Meppel na ongeval met meerdere auto's, automobilist zwaar gewond

updateDe A32 is in zuidelijke richting afgesloten bij Meppel. Er is een ongeval gebeurd met meerdere auto's en de traumahelikopter is op de rijbaan geland. Mensen die richting Zwolle willen wordt aangeraden via de polder te rijden.