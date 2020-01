Aantal ufo-meldingen explodeert in Oost-Nederland: ‘We moeten uitkijken voor ufo-gekkies’

Onrustige uit­gaansnacht in Meppel: twee agenten mishandeld en zeven aanhoudin­gen

12 januari Twee agenten zijn afgelopen nacht mishandeld in Meppel. Zeven personen werden tijdens de uitgaansnacht opgepakt. Er waren verschillende opstootjes in en rondom uitgaansgelegenheden in Meppel. ,,Dit gedrag tegenover onze collega’s is volstrekt onacceptabel’’, reageert Sander Groenewoud, Basisteamchef Zuid-West Drenthe.