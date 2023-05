Acht op de tien 17-plussers in Meppel is in het bezit van een rijbewijs

Zwolle maakt zich op voor de huldiging van PEC: 'We gaan 1,5 uur knallen’

Het podium staat er, de zwarte hekken omringen het grasveld. Park de Wezenlanden in Zwolle is bijna klaar voor de huldiging van PEC Zwolle, die vanaf 6 uur vanavond losbarst. ,,Het zonnetje schijnt, het weer zit mee", zegt coördinator events Nicolette Mennega van PEC Zwolle. ,,We gaan 1,5 uur lang knallen.” Ondanks dat de Zwolse club geen kampioen werd gisterenavond, heerst er bij de organisatoren vooral trots.