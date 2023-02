Advies om geen hout te stoken geldt nu voor acht provincies

Tess de Vries speelt weer eens mee bij juichend VC Zwolle: ‘Het was wel even omschake­len’

Een avondje om te juichen voor VC Zwolle Topvolleybal. Het door corona geteisterde Voltena wordt met twee vingers in de neus verslagen (3-0), waarmee de plek in de kampioenspoule voor 99 procent zeker is. Bovendien maken Sanne Konijnenberg en de langdurige geblesseerde libero Kim de Wild onder luid gejuich hun rentree. ,,Onze instelling was niet anders dan normaal, maar het ging inderdaad wel gemakkelijk”, glundert Tess de Vries.

5 februari