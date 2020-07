Alwéér iemand vast in ‘horrorlift’ op station Meppel: dit keer jonge vrouw met racefiets

Het was zondagmiddag 26 graden in Meppel. Geen fijne temperatuur om vast te zitten in een glazen kooi. Dit keer was een jonge vrouw slachtoffer van de ‘horrorlift’. De vrouw stond met haar racefiets in de lift op NS-station Meppel, toen deze vast kwam te zitten. Na 36 minuten is ze bevrijd door de brandweer. De lift is vooralsnog buiten gebruik.