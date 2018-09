Anneminke helpt bij plasproblemen: 'We zijn vaak hun laatste hoop'

update | video Brand in meubelmake­rij in Meppel snel onder controle

8 september Brandweerkorpsen van Meppel, Steenwijk en Ruinerwold rukten gisteravond uit voor een uitslaande brand in een meubelmakerij aan Ampere op het industrieterrein van Meppel. Daarbij is niemand gewond geraakt, de brand was al snel onder controle.