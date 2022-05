Asielzoekers op vluchtelingenboot Meppel uit protest in hongerstaking: arts ingeschakeld

De asielzoekers op de vluchtelingenboot aan de Paradijsweg in Meppel eten en drinken niet meer totdat er naar hen wordt geluisterd. Zo‘n 75 van de in totaal honderd mannen is sinds gisteren in hongerstaking omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop ze behandeld worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Dat meldt RTV Drenthe. De mannen willen allereerst niet alles in natura. Zij krijgen nu drie maaltijden per dag en ontvangen spullen zoals tandenborstels en tandpasta, maar ontvangen liever een deel hiervan in geld. Zodat zij zelf boodschappen kunnen doen. Dit gebeurt op sommige andere azc‘s ook. Daar krijgen bewoners alleen een warme maaltijd en daarnaast een geldbedrag waarvan ze zelf boodschappen kunnen doen.

Weinig ruimte

‘Ze verblijven nu al lange tijd op de boot en willen hun eigen dingen kopen’, vertelt een woordvoerder van het COA aan rtv Drenthe. ‘Die wens is bekend en er is begrip voor. Toch is in de afgelopen maanden daar niet voor gekozen. Dat komt door de faciliteiten: op de boot is heel weinig ruimte. Er is bijvoorbeeld geen ruimte waar de bewoners zelf hun eten kunnen bereiden of opbergen in koelkasten.’

Volgens het COA is het een optie om zelf brood etc. te smeren voor het ontbijt en de lunch, zoals op andere locaties al wordt gedaan. Wel moet er nog gekeken worden of daar aan de kade genoeg ruimte voor is.

Geen zicht op gezinshereniging

Behalve de verzorging zijn de mannen het ook niet eens met de asielprocedure. De asielzoekers worden sinds half november opgevangen op de boot aan de Paradijsweg en wachten sindsdien op de start van hun procedure. ‘Ze willen de volgende stap maken in hun procedure’, zegt de woordvoerder van het COA. ‘Dit afwachten beperkt mensen in hun kunnen. Ze hebben geen zicht op gezinshereniging of op het verkrijgen van een BSN-nummer, zodat ze kunnen werken. Die twee dingen zijn blijkbaar hoog opgelopen en zijn nu de inzet van een hongerstaking.’

Het is nog onduidelijk hoelang de mannen in hongerstaking blijven. Vanwege de gezondheidsrisico‘s heeft het COA medische hulp ingeschakeld. Zo is er een arts ingeschakeld die dagelijks de gezondheid van de asielzoekers checkt.

