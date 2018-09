Auto vliegt over de kop bij Meppel: bestuurder gewond

Fanfares Vollenhove en Rouveen spelen samen The West Side Story

21 september Grootzz Concert is de naam van het optreden dat Vollenhoofsch Fanfare uit Vollenhove en Prinses Margriet uit Rouveen/Staphorst vrijdag 5 oktober samen geven in theater de Meenthe in Steenwijk. Dat staat in het teken van componist en dirigent Leonard Bernstein die honderd jaar geleden werd geboren.