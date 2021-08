Automobiliste scalpeert zichzelf bijna door laag verkeersbord te rammen bij De Wijk

Het geheim van de zomerfees­ten in Steenwijk? ‘We zien geen beren op de weg’

12 augustus Weer geen Kamper Ui(t)dagen. Geen Blauwvingerdagen in Zwolle. Geen Donderdag Meppeldag. Maar in Steenwijk is het alle woensdagen feest. In de historische binnenstad lijkt de sfeer ondanks coronamaatwerk als vanouds. Hoe kan dat, wat is het geheim?