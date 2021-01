Bart uit Meppel is de koning van de radiojingle: in tientallen jaren maakte hij honderden herkenningstunes

Dak gaat er in 2021 af bij Oude Kerk in Meppel (en krijgt weer een nieuwe overkap­ping)

17 november Een nieuw dak, nieuwe dakgoten, isolatieglas in de raampartijen voor de Oude Kerk in Meppel. Plus een nieuwe keuken en toiletgroep in het bijbehorende kerkelijk centrum Trias. Bovendien tast de Protestantse Gemeente in Meppel ook nog diep in de buidel om in multimedia te investeren. En dat alles omdat ze moet bezuinigen. Huh?