Bewijs stapelt zich langzaam op in moordzaak Steenwijker Halil Erol

Het bewijs tegen Matthias M. (42), verdacht van moord op Steenwijker Halil Erol in 2010, stapelt zich langzaam maar zeker op. Haren die van verdachte M. lijken te zijn spelen een cruciale rol in de zaak tegen de Meppeler moordverdachte.

Dat bleek dinsdag bij een regiezitting in de Zwolse rechtbank. De ontkennende M. was daar zelf niet bij aanwezig, familie van de overleden Steenwijker wel. Erol (toen 34) verdween in februari 2010 plotseling spoorloos. Zijn auto werd uitgebrand gevonden in het Groningse Haren. Maanden later, in juni, werden in Eesveen zijn armen en benen gevonden in een zak; drie jaar later dook de romp van de man op in een bosje bij Wanneperveen. Hoofd en handen van Erol zijn nooit boven water gekomen.

Haren

In de pello-zak, een stoelhoes, waarin lichaamsdelen van Erol zijn gevonden, is na uitgebreid sporenonderzoek een haar aangetroffen die waarschijnlijk aan de verdachte (of een familielid van hem) toebehoort. In een dekbedhoes waarin de romp van Erol zat werden eerder al haren van de hoofdverdachte en zijn vriendin gevonden.

Scheppen

Voorts worden nog haren onderzocht die op twee scheppen in de garage van de verdachte, een ex-tbs‘er, lagen; de kans dat daar materiaal van Erol op zit is gezien het feit dat de moord bijna tien jaar geleden is echter niet zo groot.

Pieter Baan Centrum

M. wil niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek en wordt waarschijnlijk eind januari ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat betekent dat de zaak op zijn vroegst in juni inhoudelijk behandeld kan worden. Wel staat er eind februari nog een pro forma-zitting gepland.

Witwasonderzoek