Bibliotheek Meppel brengt de boeken gewoon thuis

Flatbewo­ners Meppel hebben hun gewenste verzamel­con­tai­ner voor gft-afval

25 maart Inwoners van een flat aan de Ferdinand Bolstraat in Meppel zijn deze maand gestart met een proef rond het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het moet de afvalinzameling beter maken, ook later op andere plaatsen met hoogbouw in de gemeente.