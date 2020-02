Bijbelse taxatiemiddag levert juweeltjes op in Drukkerijmuseum in Meppel

De inhoud is voor sommigen niet in geld uit te drukken, maar vaak is de buitenkant dat wel. In het Drukkerijmuseum in Meppel konden mensen zaterdagmiddag hun bijbels laten taxeren. Topper van de middag: een bijbeltje uit 1750, gebonden in schildpadleer. Waarde: 1250 euro.