Bizar fietsongeluk in Meppel: jonge Ruinerwolders botsten frontaal op elkaar

Privacy

De politie heeft de 26-jarige ter plekke gereanimeerd, totdat de ambulance ter plekke was en de hulpverlening kon overnemen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, net als de 29-jarige man. Hoe het nu met beide mannen gaat is niet bekend. ,,Daarover doen wij in het kader van de privacy geen uitspraken’’, zegt de woordvoerder.

Alcohol

Op de vraag of er wellicht alcohol in het spel was, antwoordt Horinga: ,,Die vraag kan ik me voorstellen en is zeker onderdeel van ons onderzoek. Ik kan daar alleen op dit moment helaas nog geen antwoord op geven, maar we verwachten daar later duidelijkheid over te krijgen.’’