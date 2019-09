Bizarre beelden: door intercity geramde auto bij Meppel ‘wachtte’ op spoorbrug

Twijfel

De bestuurster kon op tijd uitstappen. Al snel bleek dat er twijfel rees over de vraag of zij daar door pech tot stilstand was gekomen, zoals spoorwegbeheerder ProRail in eerste instantie meldde via een tweet.

Onduidelijk

Bizar ongeval

Woordvoerster Van Gijssel na vragen over het onderzoek: ,,Het loopt nog, we doen nader onderzoek hoe de auto daar terecht is gekomen. Op dit moment is het vermoeden dat mevrouw de macht over het stuur is verloren en op die manier van de weg is geraakt en op het spoor terecht is gekomen.’’