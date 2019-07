BMW-eigenaar vergeet portemonnee en daarna de handrem in De Wijk

video Auto’s knallen op A28 tussen Staphorst en De Wijk op elkaar: rijstrook dicht

5 juli Op de A28 tussen Staphorst en De Wijk zijn vanochtend twee auto’s op elkaar gebotst. Het ongeluk zorgde in de richting van Zwolle voor een kilometerslange file doordat een rijstrook korte tijd afgesloten was. Een vrouw is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, meldt een getuige ter plaatse.