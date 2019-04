Boekhouder uit Meppel vrijgesproken van fraude met 455.000 euro aan valse facturen

Video 9502 kilometer reizen om naar de Internatio­na­le Pabo te kunnen, in Meppel

16 april Je woont in Mauritius en wilt graag lesgeven op een lagere school. Waar ga je dan naar de pabo? In Meppel, Nederland, 9502 kilometer bij je familie vandaan. Camille Boribon (23) is één van de bijna 400 internationale studenten die in Meppel naar de International Teacher Education for Primary Schools (ITEps) gaat. ,,Ik had nog nooit van Meppel gehoord”, lacht ze. ,,Maar het is het meer dan waard.”