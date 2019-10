Bouw- en transportbedrijven uit Oost-Nederland protesteren op het Malieveld: ‘Dit gaat ons allemaal aan’

VIDEOBouw- en transportlieden uit Oost-Nederland protesteren vandaag op het Haagse Malieveld tegen de stikstofcrisis en de impasse rondom PFAS. In alle vroegte werd op meerdere plekken in het land verzameld door vaklieden voor het protest. Vervolgens werd koers gezet richting de hofstad.

John Schonewille was één van de demonstranten die vanmorgen in alle vroegte verzamelde in Staphorst. Vanuit Staphorst reed een grote groep afgezanten van meerdere transport- en bouwbedrijven naar Den Haag. ,,Ik was er al om 02.30 uur en was daarmee de eerste,’’ aldus de 48-jarige chauffeur, die Kolk & Zoon Kippertransport B.V. uit De Wijk vertegenwoordigt. De stoet vrachtwagens reed om 03.00 uur weg. ,,De reis naar Den Haag verliep voorspoedig. Wij waren al tegen 06.00 uur op het Malieveld.’’

Jan Boerman, werkzaam bij Dunnewind Groep in Ommen, vertrok later op de ochtend naar Den Haag. Hij nam vanmorgen tegen 08.00 uur de trein op het station in Ommen. ,,Mijn beweegreden om vandaag naar het Malieveld te gaan is dat de regering al langer wist van de problemen met PFAS en stikstof en niets heeft gedaan.’’ Bij Dunnewind Groep liggen vanwege de stikstofcrisis en de impasse rondom PFAS al meerdere klussen stil. Ook Kolk & Zoon Kippertransport B.V gaat gebukt onder de problematiek rondom stikstof en PFAS.

Hart onder de riem

,,Een planning maken in de aannemerswereld is op dit moment zeer moeilijk,’’ vervolgt Boerman. De personele zaken zijn op dit moment niet in te schatten en vakmensen ontslaan als gevolg van de stikstofproblematiek is niet iets wat je wil, vindt Boerman. Verder wil Boerman de organisatie, waar ook Klaas Kooiker uit Staphorst deel van uitmaakt, een hart onder de riem steken.

Volledig scherm Jan Boerman is na een treinrit aangekomen op het Haagse Malieveld. © Jan Boerman

Noodplan

De sfeer op het Malieveld was volgens Schonewille 's ochtends gemoedelijk. De chauffeur hoopt dat de bewindslieden in Den Haag luisteren. ,,Wij hopen op een oplossing. Misschien eerst al wel een tijdelijke, want dit gaat ons allemaal aan. Nederland is een web en alles staat met elkaar in verbinding.’’ Of het er ook van gaat komen? ,,Ik geloof dat er al wel wordt geluisterd, want er wordt wel iets in gang gezet,’’ doelt Schonewille op het feit dat premier Mark Rutte met de betrokken bewindspersonen over een noodplan voor de bouw overlegt. Het gaat hierbij om een plan om de bouw door de stikstof- en PFAS-crisis heen te loodsen. De regeringsfracties zouden hebben aangedrongen op zo’n plan. Het zou dan onder meer gaan om een overbruggingskrediet voor de bouw zodat investeringen in bijvoorbeeld materiaal niet stil komen te liggen.

Volledig scherm Kolk & Zoon Kippertransport B.V. is ook present bij het bouwprotest in Den Haag. © John Schonewille