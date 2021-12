Bouw van compact ziekenhuis in Meppel is wonderlijk genoeg op tijd gereed: ‘Eerste in coronapandemie’

Wie denkt dat na een oplevering van een ziekenhuis de poorten snel open kunnen om er patiënten te opereren en te verplegen, komt bedrogen uit. Het duurt nog tot ver in maart volgend jaar tot de eerste patiënten over kunnen. ,,Het is niet even een koekjesfabriek openen’’, zegt Mariska de Groot beeldend. Daar is de productielijn snel ingeregeld, wil ze ermee zeggen, terwijl in een ziekenhuis voorbereid moet zijn op heel verschillende scenario's. Alles, apparatuur, menskracht, logistiek grijpt er in elkaar.